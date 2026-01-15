Премьер Японии заявила о намерении распустить парламент

Глава правительства Японии и лидер правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити на встрече с партактивом объявила о намерении распустить ключевую нижнюю палату парламента. Об этом сообщил генеральный секретарь партии Сюнъити Судзуки, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санаэ Такаити

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Санаэ Такаити

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара в ходе пресс-конференции отказался комментировать причины решения, передает «РИА Новости». Он сообщил, что на 19 января запланирована пресс-конференция госпожи Такаити, где она должна будет дать объяснения.

Ранее издание Yomiuri со ссылкой на источники сообщило, что премьер-министр 23 января, в первый день сессии парламента, может объявить о роспуске нижней палаты. Это приведет к назначению досрочных выборов уже на 8 февраля. Спешный график сократит предвыборную кампанию до 16 дней, что сделает ее самой короткой в послевоенной истории Японии. Предполагается, что сокращение временного отрезка между роспуском ключевой нижней палаты и голосованием позволит правительству минимизировать влияние нижней палаты на проведение через парламент проекта бюджета на 2026 финансовый год (в Японии он отсчитывается с 1 апреля).

Эрнест Филипповский