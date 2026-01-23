Дмитриев назвал важными переговоры России и США

Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев назвал важными переговоры Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

«Сегодня в Кремле состоялась важная российско-американская дискуссия. Президент Путин принял миротворцев — Стивена Уиткоффа, Джареда Кушнера и Джоша Грюнбаума»,— написал господин Дмитриев в соцсети X. Других подробностей о содержании переговоров и их итогах он не раскрыл.

Встреча длилась около трех с половиной часов. С российской стороны в ней участвовали Владимир Путин, Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков.