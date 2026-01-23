Переговоры Путина и Уиткоффа завершились

Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа завершились, сообщила пресс-служба Кремля. Встреча продолжалась три с половиной часа.

С российской стороны в переговорах также участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель Кирилл Дмитриев, с американской стороны — предприниматель и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам США Джош Грюнбаум. Ожидается, что по итогам встречи Юрий Ушаков проведет телефонный брифинг для журналистов.