ЕС сомневается в формулировках части пунктов устава «Совета Мира»

Евросоюз готов продолжать сотрудничество с США по всем вопросам, заявил председатель Совета ЕС Антониу Кошта по итогам саммита. При этом, как добавил господин Кошта, европейские страны сомневаются в формулировках положений устава «Совета мира», которые касаются его сферы деятельности, управления и соответствия уставу ООН.

«Мы готовы сотрудничать с США в реализации всеобъемлющего мирного плана для Газы, при этом Совет мира будет выполнять свою миссию в качестве переходной администрации в соответствии с резолюцией 2803 Совета Безопасности ООН»,— сообщил Антониу Кошта (цитата по сайту Евросовета).

Председатель Евросовета указал, что Дания и Гренландия пользуются полной поддержской Евросоюза. Принципы международного права и впредь будут определять действия ЕС, добавил он.

Решение президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на европейские товары Антониу Кошта назвал позитивным. По его словам, теперь внимание ЕС и США должно быть сосредоточено на реализации торгового соглашения.

Встреча лидеров стран ЕС состоится 12 февраля, анонсировал господин Кошта. Она будет посвящена «стратегическому мозговому штурму и укреплению единого рынка в новом геоэкономическом контексте».