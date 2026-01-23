Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД Бельгии опроверг сообщения о присоединении к «Совету мира»

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево опроверг информацию о присоединении страны к «Совету мира», формирование которого инициировали США.

«Бельгия не подписывала устав "Совета мира". Мы хотим общего и скоординированного ответа со стороны Европы. Как и у многих европейских стран, у нас есть замечания по этому предложению»,— написал господин Прево в соцсети X.

В первоначальном списке стран, присоединившихся к «Совету мира», который опубликовала администрация президента США, фигурировала в том числе Бельгия. Телеканал VRT со ссылкой на американского чиновника сообщал, что Бельгию перепутали с Белоруссией.

Новости компаний Все