МИД Бельгии опроверг сообщения о присоединении к «Совету мира»

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево опроверг информацию о присоединении страны к «Совету мира», формирование которого инициировали США.

«Бельгия не подписывала устав "Совета мира". Мы хотим общего и скоординированного ответа со стороны Европы. Как и у многих европейских стран, у нас есть замечания по этому предложению»,— написал господин Прево в соцсети X.

В первоначальном списке стран, присоединившихся к «Совету мира», который опубликовала администрация президента США, фигурировала в том числе Бельгия. Телеканал VRT со ссылкой на американского чиновника сообщал, что Бельгию перепутали с Белоруссией.