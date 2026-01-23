Трамп: все стороны конфликта на Украине идут на уступки

Президент США Дональд Трамп сообщил, что на полях Всемирного экономического форума в Давосе провел «несколько обсуждений» по поводу урегулирования российско-украинского конфликта. Он добавил, что все стороны конфликта идут на уступки.

«Были моменты, когда Путин не хотел заключать сделку. Были моменты, когда Зеленский не хотел идти на сделку. Бывало и наоборот. Сейчас, полагаю, они оба хотят заключить сделку»,— сказал господин Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

Во время пресс-конференции Дональда Трампа в Москве около полутора часов продолжается встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. С российской стороны в переговорах также участвуют помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель Кирилл Дмитриев, с американской — предприниматель и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам США Джош Грюнбаум.