Российские бомбардировщики Ту-22м3 выполнили плановый полет над Балтикой

Министерство обороны России заявило, что дальние бомбардировщики Ту-22м3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Их сопровождали истребители Су-35с и Су-30см.

«На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств»,— уточнила пресс-служба Минобороны.

Ведомство указало, что Воздушно-космические силы России регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, добавило Минобороны.

18 декабря 2025 года Минобороны России сообщало о плановом полете бомбардировщиков Ту-22м3 над нейтральными водами Черного моря. Над Балтийским морем в последний раз они совершали плановые полеты 27 ноября 2025-го.