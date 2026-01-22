Генпрокуратура не утвердила обвинение генералу Булгакову из-за мата

Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по уголовному делу бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова и двух других фигурантов. Причиной стали нарушения в следствии и наличие в материалах нецензурной лексики, сообщили источники “Ъ”.

По данным издания, замгенпрокурора Анатолий Разинкин констатировал, что следствие проведено неполно. Он отметил, что в обвинительном заключении более 140 раз употреблялись слова и выражения, содержащие нецензурную брань, что нарушает закон «О государственном языке».

Фигуранты обвиняются в мошенничестве на 49 млн руб. при заключении контракта на энергосберегающие работы. Генпрокуратура также указала, что следствие не дало оценки признакам покушения на хищение в другом эпизоде. СКР обжаловал это решение. Мосгорсуд продлил арест обвиняемым до 18 февраля.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «В моем деле попрошу не выражаться».