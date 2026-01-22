В моем деле попрошу не выражаться

“Ъ” стало известно, почему Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 71-летнего бывшего замминистра обороны по тылу генерала армии в отставке Дмитрия Булгакова. Причиной стала не только недоказанность обвинения в мошенничестве на 49 млн руб. Надзор счел, что предварительное следствие проведено неполно, а действия фигурантов следовало, возможно, усилить дополнительными составами, например «покушением на мошенничество». Но особенно Генпрокуратуру возмутила нецензурная брань, которая встречалась в обвинении более сотни раз.

Помимо других недостатков в деле бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова Генпрокуратура отметила и изобилие ненормативной лексики

На заседании Мосгорсуда 22 января стало известно, что первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин отказался утвердить обвинительное заключение по уголовному делу 71-летнего генерала Дмитрия Булгакова, его бывшего однокурсника по Вольскому военному училищу, а ныне военного пенсионера Геннадия Селезнева и гендиректора ООО «Нева-Балт СПб» Германа Яковлева.

В ходе заседания старший следователь по особо важным делам ГСУ СКР Сергей Адабаш просил продлить арест всем трем фигурантам на срок свыше года, до 18 февраля. Защита предлагала ограничиться домашними арестами.

Между тем следователь сообщил, что 29 декабря 2025 года обвинительное заключение было возвращено в Следственный комитет РФ.

Как удалось выяснить “Ъ”, изучив 42 тома, Анатолий Разинкин констатировал, что расследование было проведено неполно, а по делу допущены существенные нарушения Уголовно-процессуального кодекса (УПК).

Дмитрий Булгаков, Геннадий Селезнев и Герман Яковлев с июля 2024 года содержатся под стражей по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК — до десяти лет колонии). Следствие полагает, что соучастники похитили 49 млн руб., организовав в 2024 году заключение по завышенной стоимости контракта между Петербургской сбытовой компанией и ООО «Нева-Балт СПб» на выполнение подрядных работ по повышению энергетической эффективности Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. Из решения замгенпрокурора Разинкина следует, что по другому аналогичному контракту общая рыночная стоимость работ и оборудования была завышена еще на 9 млн руб.

Несмотря на то что в последнем эпизоде присутствовали признаки покушения на мошенничество, следствие не дало им правовой оценки, констатировала Генпрокуратура. «По этому факту уголовное дело не возбуждено, обвинение не предъявлено, тем самым квалификация действий (фигурантов.— “Ъ”) существенно занижена»,— говорится в решении господина Разинкина, имеющегося в распоряжении “Ъ”. Также участники сделок не проверены на предмет покушения на хищение бюджетных средств в большей сумме и возможных злоупотреблений должностными полномочиями, констатировала Генпрокуратура. Она отмечает, что обстоятельства хищения в предъявленном обвинении не конкретизированы, а к проведенной на стадии следствия оценочной экспертизе имеются серьезные вопросы.

Надзор указывает, что, по версии следствия, преступление было совершено путем завышения стоимости энергосберегающих мероприятий. Однако в ходе расследования так и не выяснилось, цена каких конкретных работ и материалов завышена.

Прокуратура указывает, что следствие не рассмотрело и вопрос о наличии мошенничества в действиях замгендиректора ООО «Нева-Балт СПб» Намика Байрамбекова.

Таким образом, по мнению надзорного органа, следствие не установило все обстоятельства совершения преступления и размер причиненного по делу ущерба.

В заключение господин Разинкин обращает внимание на то, что в нарушение УПК и федерального закона «О государственном языке Российской Федерации» в обвинительном заключении допущено многократное (более 140 раз) употребление слов и выражений, содержащих нецензурную брань. По данным “Ъ”, это мат из материалов прослушки разговоров генерала Булгакова и подполковника Селезнева. А вот гражданский фигурант Яковлев не бранился в беседах.

Впрочем, сотрудники СКР не согласились с выводами замгенпрокурора и с согласия главы СКР Александра Бастрыкина 14 января обжаловали постановление у генпрокурора России Александра Гуцана. Он должен дать ответ в течение десяти дней.

Тем временем Мосгорсуд по ходатайству следствия продлил срок ареста фигурантам до 18 февраля. Ни один из них вину не признал. А господин Селезнев в сердцах назвал выдвинутое обвинение «бредом».

По мнению адвокатов господина Булгакова Сергея Севрука, Алексея Дудника и Даниила Горькова, следствие не смогло доказать факт завышения цен подрядчиком и наличие в деле ущерба. «Компания "Нева-Балт СПб" выполнила работы и поставила оборудование к маю 2025 года на 91 млн руб., что превышает вменяемый ущерб в 49 млн руб., которые были полностью отработаны»,— заявил “Ъ” господин Севрук. Он отметил, что фигурантам и не могли вменить новые обвинения по аналогичному договору, поскольку аванс по нему был перечислен уже после ареста обвиняемых.

Его коллега Алексей Дудник добавил, что следствие арестовало у фигурантов имущество, многократно превышающее предполагаемый ущерб,— на сумму более 180 млн руб. Однако, несмотря на это, а также заслуги Дмитрия Булгакова, который является Героем России и отмечен семью орденами, в смягчении меры пресечения обвиняемым отказали.

Мария Локотецкая