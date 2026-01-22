Росфинмониторинг внес напавшего на техникум в Архангельске в перечень террористов

Росфинмониторинг внес 18-летнего Артемия Корюкова, осужденного за нападение на техникум в Архангельске, в перечень террористов и экстремистов. Об этом говорится на сайте ведомства.

Накануне Северный флотский военный суд признал Корюкова виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в террористической организации) и по ч. 3 ст. 30, п. «а», «б», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство четырех лиц по мотиву идеологической ненависти и в связи с выполнением лицами общественного долга) и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Два года осужденный проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Как установил суд, Корюков, отчисленный из Архангельского техникума строительства и экономики, разделяя идеологию международной террористической организации, распространял среди студентов материалы, пропагандирующие насилие и нападения на образовательные организации, а также создал и распространил видеоролик, в котором в компьютерной игре смоделировал нападение на техникум.

В сентябре 2025 года, вооружившись ножом, Корюков напал на бывшую преподавательницу и нанес ей несколько ранений. Пытаясь скрыться, он ранил еще одного преподавателя, а также покушался на жизнь двух студентов, которые пытались его задержать.

Артемий Чулков