В Астраханской области потеплело на пять градусов

В Астраханской области продолжается потепление — сегодня температура на пять градусов выше, чем была вчера. Региональное МЧС напомнило об опасности на дорогах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Астраханский ЦГМС обещает 22 января в области облачное с прояснениями небо, небольшой снег. В некоторых районах возможен туман, местами сохраняется гололедица. МЧС напоминает участникам дорожного движения о необходимости быть предельно осторожными. Ветер юго-западный, западный с переходом днем на северо-восточный, восточный — скорость 3–8 м/с. Если вчера было до -17°С, сегодня ночью прогнозируют -12...-7°С, днем -8...-3°С.

В Астрахани температура составит -10...-8°С ночью и -6...-4°С днем. Облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер несколько раз сменит направление, 3–8 м/с.

