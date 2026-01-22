Федерация хоккея России раскритиковала решение IIHF продлить отстранение россиян

В Федерации хоккея России назвали необоснованным решение Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение российских сборных от международных соревнований в сезоне-2026/27. ФХР пообещала оспорить решение в Спортивном арбитражном суде.

В IIHF объяснили отказ российским и белорусским командам тем, что «нынешняя ситуация с безопасностью не позволяет обеспечить необходимые условия для организации турниров». В ФХР ответили, что аргумент «утратил актуальность, не имеет под собой никаких оснований и является лишь формальным поводом отказа в участии».

В Федерации хоккея России отметили, что Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских и белорусских юниоров до международных турниров. Это «подтверждает принципы олимпийского движения о недопущении дискриминации, особенно по отношению к юным спортсменам», следует из заявления ФХР. Однако IIHF проигнорировала рекомендации МОК, добавили в Федерации хоккея России.

К заседанию IIHF 21 января Федерацию хоккея России не допустили. ФХР «выражает разочарование отсутствием возможности принять участие в обсуждении и выражении своей позиции», подчеркивается в пресс-релизе. IIHF отстранила российские и белорусские команды от участия в турнирах под своей эгидой в феврале 2022 года.