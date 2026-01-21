Мороз до -18 градусов обещают в Волгоградской области

В Волгоградской области незначительно похолодало. МЧС сообщило, что техногенных ЧС не предвидится.

Метеорологи волгоградского ЦГМС прогнозируют 22 января в области небольшой снег, туман, на дорогах — гололед. Ночью -14...-9°С (вчера было на градус выше; при прояснении до 18°С), днем -10...-5°С. Ветер восточной четверти — скорость 3–8 м/с. МЧС не прогнозирует опасные явления.

В Волгограде -10...-7°С (Gismeteo). Ветер восточный, северо-восточный — скорость 1–4 м/с, порывы до семи. В течение дня пасмурно.

Дарья Васенина