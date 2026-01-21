Аномальный мороз пришел в Пензенскую область

Температура воздуха в Пензенской области опустилась ниже климатической нормы на девять градусов, продолжается похолодание. Региональное МЧС сообщило об оранжевом уровне природной опасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

По данным Приволжского УГМС, 22 января в Пензенской области -18...-13°С ночью и -14...-9°С днем. Ветер восточный — скорость 5–10 м/с. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. МЧС предупреждает о возможных ДТП, заторах на дорогах и коммунальных авариях.

В Пензе ожидается -16...-14°С ночью и -12...-10°С днем. Ветер восточный, 5–10 м/с. Облачно с прояснениями, днем преимущественно без осадков.

Дарья Васенина