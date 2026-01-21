Мороз до -20 градусов обещают 22 января в Саратовской области

В Саратовской области продолжается похолодание. Региональное МЧС предупреждает о риске ДТП и коммунальных аварий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Синоптики Приволжского УГМС обещают 22 января в Саратовской области облачное небо, местами туман и небольшой снег. На дорогах остается гололед. МЧС напоминает о сохранении угрозы возникновения аварий ЖКХ и ДТП, также возможны пробки. В регионе обещают температуру -20...-15°С ночью и -13...-8°С днем. Ветер северо-восточный, восточный — скорость 2–7 м/с.

В Саратове -16...-14°С ночью и -11...-9°С днем. Ветер северо-восточный, восточный, 2–7 м/с. Облачно, небольшой снег.

Дарья Васенина