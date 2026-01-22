Пятая часть российских выпускников планирует стать чиновниками

Работу в органах государственного или муниципального управления по окончании учебы в вузе намерены искать 19% студентов. Таковы данные опроса студентов, проведенного на платформе «Неравнодушный человек» Министерства науки и высшего образования (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа).

Относительное большинство опрошенных (29%) планирует трудоустройство на частном предприятии. На госпредприятиях хотели бы работать 20%, столько же рассчитывают на фриланс. Собственный бизнес намерены открыть 18% студентов, еще 9% будут искать работу не в России. «Раньше был намного более серьезный тренд, связанный с другими странами, сейчас абсолютное большинство ориентированы на поиск работы в нашей стране»,— пояснил гендиректор Фонда содействия изучению общественного мнения Константин Абрамов.

При поиске работы большая часть респондентов (58%) будет ориентироваться на потенциальный уровень дохода. Также выпускники обратят внимание на возможность карьерного роста (47%), режим труда и возможность работать удаленно (38%). О значимости социального статуса при выборе рабочего места заявили 13% опрошенных.

Опрос проводился в мае—июне 2025 года среди 175 тыс. студентов российских университетов разных курсов.

Григорий Лейба