Умар Кремлев создал компанию по производству пестицидов в Серпухове

Владелец «Рольфа» Умар Кремлев основал совместно с управляющим директором турецкого производителя пестицидов и гербицидов ISB Globe Айсаном Эрдемом компанию «УНК Агро» для выпуска средств защиты растений.

«Профиль компании — производство пестицидов и агрохимической продукции. Параметры инвестиций будут раскрыты позже»,— заявили в пресс-службе венчурной компании господина Кремлева «УНК Холдинг».

Гендиректор Фирмы «Август» Михаил Данилов в разговоре с "Ъ" указывает на сложную ценовую ситуацию на рынке. Пестициды, в отличие от других агроресурсов (техника, семена, удобрения, горюче-смазочные материалы), одна из немногих категорий продукции, где имеет место снижение цен, и оно продолжается уже четвертый год. По его мнению, производственный потенциал российских компаний еще долго будет превышать емкость рынка.

Подробнее — в материале «Ъ» «На борьбу с вредителями выходят деньги».