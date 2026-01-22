В Нижнем Тагиле ликвидировали майнинговую ферму, нанесшую ущерб на 1 млрд рублей

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) энергетики «Россети Урал» совместно с сотрудниками ФСБ и МВД пресекли деятельность крупной нелегальной майнинговой фермы, ущерб от деятельности которой составил около 1 млрд руб., сообщила пресс-служба электросетевой компании.

Оборудование для майнинга было обнаружено на территории бывшего промышленного объекта. Его численность превышала 10 тыс. единиц.

Майнинговый комплекс имел опосредованное присоединение к оборудованию «Россети Урал» через сети другой территориальной сетевой организации (ТСО). ТСО выдала потребителю необходимые документы для присоединения и заключила договор энергоснабжения, но не контролировала фактическое потребление электроэнергии.

Максимальная мощность использования превышала разрешенную в два раза. «Данный факт отрицательно сказался на надежности электроснабжения сторонних потребителей, которые относятся к данному энергоузлу, а также привел к дополнительному износу оборудования компании»,—добавили в пресс-службе «Россети Урал».

Владельцы майнингового комплекса разделили схему присоединения между несколькими юридическими лицами и вмешались в работу приборов учета для сокрытия объемов потребления.

По результатам проверки составлено более 20 актов, возбуждены четыре уголовных дела по статье 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Свердловской области ликвидировали четыре незаконных майнинговых фермы, организаторов которых подозревают в хищении электроэнергии. Ущерб составил больше 16 млн руб.

Полина Бабинцева