В Свердловской области ликвидировали четыре майнинговые фермы

В Свердловской области ликвидировали четыре незаконных майнинговых фермы, организаторов которых подозревают в хищении электроэнергии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, участники организованной группы незаконно подключились к объектам электроснабжения в Нижнем Тагиле и Кушве и использовали электроэнергию для питания оборудования, которое занималось добычей криптовалюты. У них обнаружили более 10 тыс. единиц майнингового оборудования.

Ущерб составил больше 16 млн руб. Задержали троих подозреваемых в организации ферм, их поместили на домашний арест.

«Следователями МУ МВД России "Нижнетагильское" и МО МВД России "Кушвинский" возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 165 УК РФ. Предварительное расследование продолжается»,— написала госпожа Волк.

Анна Капустина