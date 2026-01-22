Хорророносный рекорд

Американская киноакадемия объявила номинантов на 98-ю премию «Оскар». Лидером среди них стал вампирский хоррор «Грешники» Райана Куглера, выдвинутый на награды в 16 категориях, что сделало его самым номинируемым фильмом за всю историю премии. Второе место и 13 номинаций досталось политической трагикомедии «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. Среди номинантов присутствует российский аниматор Константин Бронзит с короткометражным фильмом «Три сестры». Комментирует Юлия Шагельман.

«Грешники» Райана Куглера рассказывают о столкновении чернокожих гангстеров с белыми вампирами Фото: Warner Bros. Кадр из фильма «Грешники» Фото: Warner Bros.

«Грешники» рассказывают о чернокожих близнецах-гангстерах, открывших танцевальный клуб на американском Юге, куда приходят нежданные гости — белые вампиры. Фильм, заработавший в мировом прокате $368 млн, стал спасением для студии Warner Bros., у которой до того было несколько кассовых провалов Финансовый успех и единодушное одобрение критиков и публики заставили заговорить о нем в контексте кинопремий. Ожидания оправдались: фильм был выдвинут на награды режиссерской, продюсерской и актерской гильдий, а на прошедшей недавно церемонии вручения «Золотых глобусов» победил в двух из семи своих номинаций.

Теперь «Грешники» побили оскаровский рекорд, обойдя предыдущих чемпионов: «Все о Еве» (1950), «Титаник» (1997) и «Ла-Ла Ленд» (2016), у каждого из которых было по 14 номинаций. И даже если бы фильм Райана Куглера не был выдвинут в новой категории, появившейся только в этом году,— «Лучший кастинг»,— он бы все равно стал рекордсменом премии.

Это достижение примечательно еще и тем, что раньше хоррор считался слишком низким жанром для «Оскара». В прошлом году ситуацию изменили «Субстанция» Корали Фаржа, выдвинутая в пяти категориях, включая «Лучший фильм», и получившая одну награду, и «Носферату» Роберта Эггерса с четырьмя номинациями. Теперь академики чествуют сразу три хоррора: кроме «Грешников» это «Франкенштейн» Гильермо дель Торо с девятью номинациями и «Орудия» Зака Креггера с одной.

В категорию «Лучший фильм», помимо «Грешников» и «Франкенштейна», вошли «Битва за битвой», «Бугония» Йоргоса Лантимоса, «Гамнет» Хлои Чжао, «Секретный агент» Клебера Мендонсы Филью, «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера, «Марти Великолепный» Джоша Сэфди, «Сны поездов» Клинта Бентли и «F1» Джозефа Косински. Последние два неожиданны: мало кто из экспертов рассчитывал, что маленькая инди-драма или размашистый блокбастер о гонках доберутся до главной номинации. Надо отметить, что «Сны поездов» выдвинуты еще в трех категориях, что для них большой успех.

Кадр из фильма «Битва за битвой» Фото: Warner Bros.

«Секретный агент» и «Сентиментальная ценность» также претендуют на награды в номинации «Лучший иностранный фильм» от Бразилии и Норвегии соответственно. Кроме того, в категорию вошли «Сират» Оливера Лаше (Испания), «Голос Хинд Раджаб» Каутер Бен Ханьи (Тунис) и «Простая случайность» Джафара Панахи (фильм, снятый иранским режиссером-диссидентом, выдвинут от Франции).

В категории «Лучший режиссер» сюрпризов нет: здесь номинированы Куглер, Андерсон, Триер, Сэфди и Чжао.

Хлои Чжао стала второй в истории «Оскара» (после Джейн Кэмпион) женщиной, которую дважды номинировали на эту премию как режиссера.

В номинации «Лучший актер» жаркое соперничество развернется между Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой») и лауреатом «Золотого глобуса» Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»). Однако серьезную конкуренцию им представляют Майкл Б. Джордан, сыгравший сразу две главные роли — братьев-близнецов в «Грешниках», и Вагнер Моура («Секретный агент»), у которого, как и у Шаламе, уже есть «Глобус». Замыкает номинацию Итан Хоук («Голубая луна» Ричарда Линклейтера) с двумя козырями: он сыграл реального человека и сильно поменял внешность для роли.

Кадр из фильма «Три сестры» Фото: Polydontfilms

В категории «Лучшая актриса» уже, кажется, по привычке выдвинута дважды лауреатка «Оскара» Эмма Стоун («Бугония»), а также Джесси Бакли («Гамнет»), Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»), Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла») и Кейт Хадсон («Мелодия их мечты»). Бакли и Бирн уже получили за свои роли по «Золотому глобусу».

В актерских номинациях за роли второго плана за «Оскар» будут бороться: среди мужчин Стеллан Скарсгорд («Сентиментальная ценность»), Делрой Линдо («Грешники»), Джейкоб Элоди («Франкенштейн»), Шон Пенн и Бенисио дель Торо (оба — «Битва за битвой»), а среди женщин Тияна Тейлор («Битва за битвой»), Эми Мадиган («Орудия»), Вунми Мосаку («Грешники»), Эль Фэннинг и Инга Ибсдоттер Лиллеос (обе — «Сентиментальная ценность»). Здесь фаворитами считаются Скарсгорд и Тейлор.

В новой категории «Лучший кастинг» сойдутся все те же основные претенденты: «Грешники», «Битва за битвой», «Марти Великолепный», «Гамнет» и «Секретный агент». Для бразильского фильма эта номинация может стать большим преимуществом в основной гонке. А насколько ему это поможет, станет известно 15 марта, когда пройдет церемония вручения «Оскара».