«Жизнь за царя» в Петрикирхе, «Человек» в БДТ, «Жизель» в Мариинском и «Королевский цирк» на Фонтанке

Последняя неделя января в Петербурге обещает классическую зимнюю погоду и яркую культурную программу. Вдоволь нагулявшись по заснеженным набережным, можно согреться в театральных залах. Выбрать, где остановиться и что посмотреть, поможет традиционная еженедельная подборка «Ъ Северо-Запад».

Спектакль «Макбет: рассказ глупца» в постановке режиссера Сони Дымшиц

Спектакль «Макбет: рассказ глупца» в постановке режиссера Сони Дымшиц

Фото: Театр «Особняк», Театре «Особняк»

Спектакль «Макбет: рассказ глупца» в постановке режиссера Сони Дымшиц

Фото: Театр «Особняк», Театре «Особняк»

Завершить рабочую неделю мы предлагаем в театральных залах. В Петербурге, в котором десятки государственных и негосударственных театров, вам точно удастся найти спектакль по душе. В театре «Особняк» в вечер 23 января сыграют «Макбет: рассказ глупца» — спектакль в жанре гран-гиньоль (парижский театр ужасов, один из родоначальников и первопроходцев жанра хоррор.— «Ъ Северо-Запад») в постановке режиссера Сони Дымшиц. «Что будет, если вернуть Шекспиру страх и холод? Земля и капли крови. Шепот ведьм и голос убитого короля. Шум и ярость, которая идет из глубины веков. И тишина»,— интригуют создатели. На сцене всего два актера расскажут историю о двух людях, «которые, в конце концов, уничтожат либо друг друга, либо этот мир». Чтобы узнать, чем закончится их история, стоит сходить на спектакль.

Для тех, кто предпочитает классику, в этот же вечер на главной сцене Мариинского театра балет «Жизель». Постановка впервые была представлена миру почти 200 лет назад — в 1841 году в Париже. «Жизель» — вершина балетных поисков эпохи романтизма. Зрители увидят историю любви, которая способна преодолеть границы миров. Роль Жизели исполнит прима-балерина Виктория Терешкина, графа Альберта — первый солист Роман Беляков.

Спектакль режиссера Насти Быцань «Местные»

Спектакль режиссера Насти Быцань «Местные»

Фото: Невидимый театр

Спектакль режиссера Насти Быцань «Местные»

Фото: Невидимый театр

В субботу, 24 января, на сцене Невидимого театра идет спектакль режиссера Насти Быцань «Местные», основанный на пьесе советского драматурга Александра Ремеза, которого очень редко ставили и ставят на театральной сцене. Хотя, как отмечают авторы спектакля, «смелость его текстов и глубина рефлексии поражают и сейчас». Пьеса рассказывает о студенческой поездке на картошку: обычная поездка заканчивается трагическими событиями. Настя Быцань рассуждает о человеческой трагедии и выборе: «“Местные” — наша попытка вглядеться в бездну, чтобы не позволить ей вглядеться в нас».

В этот же вечер на арене «Упсала-Цирка» премьера спектакля Circus ex machina, который подойдет и для детей, и для взрослых. Постановки «Упсала-Цирка» всегда балансируют между двумя мирами — театром и цирком. В этот раз создатели шоу объединили инженеров и цирковых артистов: так получился спектакль о смелости, поиске и любопытстве, из которых рождаются идеи.

Спектакль, посвященный Владимиру Высоцкому «Высоцкий. Requiem» режиссеров Руслана Кудашова и Павла Григорьева

Спектакль, посвященный Владимиру Высоцкому «Высоцкий. Requiem» режиссеров Руслана Кудашова и Павла Григорьева

Фото: Большой театр кукол

Спектакль, посвященный Владимиру Высоцкому «Высоцкий. Requiem» режиссеров Руслана Кудашова и Павла Григорьева

Фото: Большой театр кукол

Продолжая театральный тур, мы советуем вам заглянуть в Большой театр кукол (БТК). В воскресенье, 25 января, на его малой сцене покажут пластическо-музыкальный спектакль, посвященный Владимиру Высоцкому «Высоцкий. Requiem» режиссеров Руслана Кудашова и Павла Григорьева. Авторы переосмысляют творчество поэта, актера и барда. «На сцене вырастают судьбы и образы людей советской страны, с их болью, обостренным восприятием жизни, протестом и желанием любви — образы вневременные, не утратившие своей силы»,— говорится на сайте БТК.

В понедельник, 26 января, после окончания первого рабочего дня можно отправиться на одну из выставок «Русского музея». В Михайловском замке продолжается экспозиция «В зеркале судьбы. Русский исторический портрет»: в нескольких залах собраны портреты XVII–XIX веков, среди которых «приближенные к трону» Иван Шувалов и Григорий Орлов, выдающиеся дипломаты Алексей Бестужев-Рюмин и Александр Горчаков. Впервые петербуржцы и гости города смогут увидеть шедевр Карла Брюллова «Портрет семьи Мариетти» 1834 года.

На сцене Большого драматического театра во вторник, 27 января, сыграют спектакль «Человек» словенского режиссера-постановщика Томи Янежича, поставленный по мотивам книги Виктора Франкла «Скажи жизни “Да”: записки психолога, пережившего концлагерь». Режиссер рассуждает о достоинстве и внутренней свободе, о проблеме выбора и умении остаться человеком в нечеловеческих условиях. «“Свобода”,— повторяли мы про себя и все еще не могли ее постичь”,— эта цитата из книги Франкла спровоцировала нас на рассуждение о понятии “свободы”, свободы личной и общественной: до какой степени мы осознаем ее значение и границы, живем ли мы лишь в иллюзии свободы, что такое свобода актера, свобода творчества, что такое “внутренняя” свобода и, в конце концов, что мы думаем о свободе нашего общества»,— говорит Томи Янежич.

Спектакль «Жизнь за царя»

Спектакль «Жизнь за царя»

Фото: Владимир Телегин

Спектакль «Жизнь за царя»

Фото: Владимир Телегин

Если хочется чего-то более камерного, то предлагаем в этот вечер посмотреть спектакль «Жизнь за царя» (реж. Джулиано Ди Капуа) Театро Ди Капуа. Постановка проходит в атмосферных и мрачных катакомбах Петрикирхе. «Жизнь за царя» основана на письмах, выступлениях, дневниках членов партии «Народная воля». Четыре героя зачитывают архивные документы — мысли и воспоминания народовольцев: зачитывают ярко, эмоционально, без цензуры. Весь спектакль — рассуждение о природе революции и о том, что подталкивает людей к этому шагу. В главных ролях Илона Маркарова, Павел Михайлов, Александр Кошкидько, Игорь Устинович, Андрей Жуков.

В среду, 28 января, в театре «Мастерская» — премьера постановки «Пушкинский дом» по роману Андрея Битова. Фрагменты романа поставили сразу пять молодых режиссеров — Сергей Паньков, Сергей Агафонов, Серафима Крамер, Елена Левина, Дмитрий Хохлов — под руководством художественного руководителя театра Григория Козлова. Каждый из них поставил отрывок в своей эстетике и в своем жанре, подсвечивая одну из граней сложносочиненного романа, рассказывают в театре. В центре сюжета — процесс становления и самоидентификации главного героя Лёвы Одоевцева, которого в новом прочтении сыграют пять актеров. Такой прием помогает раскрыть героя с разных сторон, подсветить многообразие его личности.

Кукольной спектакль «Тронутый. Как возник русский театр» режиссера Малого театра кукол Чакчи Фросноккерса

Кукольной спектакль «Тронутый. Как возник русский театр» режиссера Малого театра кукол Чакчи Фросноккерса

Фото: Виктория Дунаевская

Кукольной спектакль «Тронутый. Как возник русский театр» режиссера Малого театра кукол Чакчи Фросноккерса

Фото: Виктория Дунаевская

На небольшой сцене в Театральном музее 29 января покажут кукольной спектакль «Тронутый. Как возник русский театр» режиссера Малого театра кукол Чакчи Фросноккерса. Режиссер впервые воплотил на сцене киносценарий Булата Окуджавы и Ольги Арцимович «Мы любили Мельпомену». Спектакль повествуют об «отце русского театра» — молодом ярославском купце Федоре Волкове — и его роли в создании первого профессионального театра в Российской империи. Артисты с юмором и некой легкостью рассказывают, как Федор Волков, открыв театр в деревянном амбаре, в итоге изменил русскую культуру.

В конце следующей рабочей недели, 29 и 30 января, в Таком театре, на площадке «Скороход», сыграют премьеру сезона 2025/2026 — спектакль «Польский курьер», основанный на документальных свидетельствах о Холокосте. Главный герой — Ян Карский, курьер подпольного польского сопротивления, который собирается отправиться в Лондон, чтобы рассказать миру о происходящем в Варшавском гетто и на территориях концентрационных лагерей Польши. Основное событие постановки — встреча Карского с одним из лидеров Польской еврейской общины Шмуэлем Зигельбоймом, который находится в вынужденной эмиграции.

Спектакль «Птица Курица»

Спектакль «Птица Курица»

Фото: Кукольный театр «КукФо»

Спектакль «Птица Курица»

Фото: Кукольный театр «КукФо»

Желающим отвлечься от реальности и погрузиться в сказку советуем запланировать на 30 или 31 января поход в кукольный театр «КукФо», в репертуаре которого найдутся спектакли как для детей, так и для взрослых. На сцене спектакль «Птица Курица» — черно-белая буффонада с куклами, тенями и песнями о мечте. Постановка основана на мотивах сказочной истории Андрея Кутерницкого «Приключения Птицы Курицы». Режиссер Павел Овсянников рассказывает историю маленькой Курицы, которая мечтает летать. «Птица Курица» — о пути к этой мечте, о радостях и сложностях, без которых ни один путь невозможен. А может быть, речь совсем не о курице.

В субботу, 31 января, во Дворце искусств Ленинградской области сыграют комедию «Ни дать, ни зять» режиссера Олега Акулича. В главных ролях актеры шоу «Уральские пельмени» и актеры театра и кино Роман Постовалов, Илана и Яна Крайнова, Сергей Холмогоров, Марина Гайзидорская и сам постановщик Олег Акулич. Создатели обещают смешную, насыщенную, веселую комедию, основанную на реальных событиях. По сюжету молодая пара, чтобы получить ипотеку, оформляет фиктивный развод, о котором незапланированно узнает теща. Этот эпизод становится ключевым в развитии отношений всей семьи. Как они изменятся — актеры расскажут на сцене Дворца искусств.

Вечер субботы, 31 января, будет полон событий. Любителей джазовой музыки приглашаем на квартет Олега и Натальи Бутман. Концерт яркой и харизматичной пары, звезд российского джаза пройдет в «Джаз-клубе Игоря Бутмана». Вместе артисты записали уже восемь сольных альбомов, четыре из которых с авторской музыкой. Имя Олега Бутмана включено в американскую «Энциклопедию Джаза» Джона Лиза, в «Энциклопедию Джаза» Айры Гитлера, а также Олег и Наталья включены в российскую энциклопедию джаза Владимира Фейертага. На концерте зрители смогут ближе познакомиться с творчеством музыкантов и проникнуться их энергией.

Гастроли «Королевского цирка» — совместного проекта продюсерского центра Заслуженного артиста РФ Гии Эрадзе и Российской государственной цирковой компании

Гастроли «Королевского цирка» — совместного проекта продюсерского центра Заслуженного артиста РФ Гии Эрадзе и Российской государственной цирковой компании

Фото: Королевский цирк

Гастроли «Королевского цирка» — совместного проекта продюсерского центра Заслуженного артиста РФ Гии Эрадзе и Российской государственной цирковой компании

Фото: Королевский цирк

Провести вечер еще ярче можно в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке на Фонтанке: с 31 января на манеже гастроли «Королевского цирка» — совместного проекта продюсерского центра Заслуженного артиста РФ Гии Эрадзе и Российской государственной цирковой компании. Зрителей ждет увлекательное путешествие в мир красоты, роскоши и грации, отваги и ловкости, изысканного стиля и невероятных человеческих возможностей. Атмосферу будут создавать более сотни артистов, эксклюзивные декорации, авторская музыка и изысканные костюмы.

Спектакль «Без[ИДИОТ]а»

Спектакль «Без[ИДИОТ]а»

Фото: Социально-Художественный театр

Спектакль «Без[ИДИОТ]а»

Фото: Социально-Художественный театр

Если завершить неделю захочется на минорной ноте, то предлагаем сходить на спектакль «Без[ИДИОТ]а» (реж. Наталья Слащева) Социально-Художественного театра. В воскресенье, 1 февраля, еще одну версию романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» покажут на площадке «Узел». «Спектакль-конвульсия. Спектакль-судорога. О людях, у которых нет ничего, кроме друг друга. Спектакль о нас»,— завлекают авторы зрителей.

Подготовила Надежда Ярмула

