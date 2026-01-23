«Жизнь за царя» в Петрикирхе, «Человек» в БДТ, «Жизель» в Мариинском и «Королевский цирк» на Фонтанке

Последняя неделя января в Петербурге обещает классическую зимнюю погоду и яркую культурную программу. Вдоволь нагулявшись по заснеженным набережным, можно согреться в театральных залах. Выбрать, где остановиться и что посмотреть, поможет традиционная еженедельная подборка «Ъ Северо-Запад».

Завершить рабочую неделю мы предлагаем в театральных залах. В Петербурге, в котором десятки государственных и негосударственных театров, вам точно удастся найти спектакль по душе. В театре «Особняк» в вечер 23 января сыграют «Макбет: рассказ глупца» — спектакль в жанре гран-гиньоль (парижский театр ужасов, один из родоначальников и первопроходцев жанра хоррор.— «Ъ Северо-Запад») в постановке режиссера Сони Дымшиц. «Что будет, если вернуть Шекспиру страх и холод? Земля и капли крови. Шепот ведьм и голос убитого короля. Шум и ярость, которая идет из глубины веков. И тишина»,— интригуют создатели. На сцене всего два актера расскажут историю о двух людях, «которые, в конце концов, уничтожат либо друг друга, либо этот мир». Чтобы узнать, чем закончится их история, стоит сходить на спектакль.

Для тех, кто предпочитает классику, в этот же вечер на главной сцене Мариинского театра балет «Жизель». Постановка впервые была представлена миру почти 200 лет назад — в 1841 году в Париже. «Жизель» — вершина балетных поисков эпохи романтизма. Зрители увидят историю любви, которая способна преодолеть границы миров. Роль Жизели исполнит прима-балерина Виктория Терешкина, графа Альберта — первый солист Роман Беляков.

В субботу, 24 января, на сцене Невидимого театра идет спектакль режиссера Насти Быцань «Местные», основанный на пьесе советского драматурга Александра Ремеза, которого очень редко ставили и ставят на театральной сцене. Хотя, как отмечают авторы спектакля, «смелость его текстов и глубина рефлексии поражают и сейчас». Пьеса рассказывает о студенческой поездке на картошку: обычная поездка заканчивается трагическими событиями. Настя Быцань рассуждает о человеческой трагедии и выборе: «“Местные” — наша попытка вглядеться в бездну, чтобы не позволить ей вглядеться в нас».

В этот же вечер на арене «Упсала-Цирка» премьера спектакля Circus ex machina, который подойдет и для детей, и для взрослых. Постановки «Упсала-Цирка» всегда балансируют между двумя мирами — театром и цирком. В этот раз создатели шоу объединили инженеров и цирковых артистов: так получился спектакль о смелости, поиске и любопытстве, из которых рождаются идеи.

Продолжая театральный тур, мы советуем вам заглянуть в Большой театр кукол (БТК). В воскресенье, 25 января, на его малой сцене покажут пластическо-музыкальный спектакль, посвященный Владимиру Высоцкому «Высоцкий. Requiem» режиссеров Руслана Кудашова и Павла Григорьева. Авторы переосмысляют творчество поэта, актера и барда. «На сцене вырастают судьбы и образы людей советской страны, с их болью, обостренным восприятием жизни, протестом и желанием любви — образы вневременные, не утратившие своей силы»,— говорится на сайте БТК.

В понедельник, 26 января, после окончания первого рабочего дня можно отправиться на одну из выставок «Русского музея». В Михайловском замке продолжается экспозиция «В зеркале судьбы. Русский исторический портрет»: в нескольких залах собраны портреты XVII–XIX веков, среди которых «приближенные к трону» Иван Шувалов и Григорий Орлов, выдающиеся дипломаты Алексей Бестужев-Рюмин и Александр Горчаков. Впервые петербуржцы и гости города смогут увидеть шедевр Карла Брюллова «Портрет семьи Мариетти» 1834 года.

На сцене Большого драматического театра во вторник, 27 января, сыграют спектакль «Человек» словенского режиссера-постановщика Томи Янежича, поставленный по мотивам книги Виктора Франкла «Скажи жизни “Да”: записки психолога, пережившего концлагерь». Режиссер рассуждает о достоинстве и внутренней свободе, о проблеме выбора и умении остаться человеком в нечеловеческих условиях. «“Свобода”,— повторяли мы про себя и все еще не могли ее постичь”,— эта цитата из книги Франкла спровоцировала нас на рассуждение о понятии “свободы”, свободы личной и общественной: до какой степени мы осознаем ее значение и границы, живем ли мы лишь в иллюзии свободы, что такое свобода актера, свобода творчества, что такое “внутренняя” свобода и, в конце концов, что мы думаем о свободе нашего общества»,— говорит Томи Янежич.

Если хочется чего-то более камерного, то предлагаем в этот вечер посмотреть спектакль «Жизнь за царя» (реж. Джулиано Ди Капуа) Театро Ди Капуа. Постановка проходит в атмосферных и мрачных катакомбах Петрикирхе. «Жизнь за царя» основана на письмах, выступлениях, дневниках членов партии «Народная воля». Четыре героя зачитывают архивные документы — мысли и воспоминания народовольцев: зачитывают ярко, эмоционально, без цензуры. Весь спектакль — рассуждение о природе революции и о том, что подталкивает людей к этому шагу. В главных ролях Илона Маркарова, Павел Михайлов, Александр Кошкидько, Игорь Устинович, Андрей Жуков.

В среду, 28 января, в театре «Мастерская» — премьера постановки «Пушкинский дом» по роману Андрея Битова. Фрагменты романа поставили сразу пять молодых режиссеров — Сергей Паньков, Сергей Агафонов, Серафима Крамер, Елена Левина, Дмитрий Хохлов — под руководством художественного руководителя театра Григория Козлова. Каждый из них поставил отрывок в своей эстетике и в своем жанре, подсвечивая одну из граней сложносочиненного романа, рассказывают в театре. В центре сюжета — процесс становления и самоидентификации главного героя Лёвы Одоевцева, которого в новом прочтении сыграют пять актеров. Такой прием помогает раскрыть героя с разных сторон, подсветить многообразие его личности.

На небольшой сцене в Театральном музее 29 января покажут кукольной спектакль «Тронутый. Как возник русский театр» режиссера Малого театра кукол Чакчи Фросноккерса. Режиссер впервые воплотил на сцене киносценарий Булата Окуджавы и Ольги Арцимович «Мы любили Мельпомену». Спектакль повествуют об «отце русского театра» — молодом ярославском купце Федоре Волкове — и его роли в создании первого профессионального театра в Российской империи. Артисты с юмором и некой легкостью рассказывают, как Федор Волков, открыв театр в деревянном амбаре, в итоге изменил русскую культуру.

В конце следующей рабочей недели, 29 и 30 января, в Таком театре, на площадке «Скороход», сыграют премьеру сезона 2025/2026 — спектакль «Польский курьер», основанный на документальных свидетельствах о Холокосте. Главный герой — Ян Карский, курьер подпольного польского сопротивления, который собирается отправиться в Лондон, чтобы рассказать миру о происходящем в Варшавском гетто и на территориях концентрационных лагерей Польши. Основное событие постановки — встреча Карского с одним из лидеров Польской еврейской общины Шмуэлем Зигельбоймом, который находится в вынужденной эмиграции.

Желающим отвлечься от реальности и погрузиться в сказку советуем запланировать на 30 или 31 января поход в кукольный театр «КукФо», в репертуаре которого найдутся спектакли как для детей, так и для взрослых. На сцене спектакль «Птица Курица» — черно-белая буффонада с куклами, тенями и песнями о мечте. Постановка основана на мотивах сказочной истории Андрея Кутерницкого «Приключения Птицы Курицы». Режиссер Павел Овсянников рассказывает историю маленькой Курицы, которая мечтает летать. «Птица Курица» — о пути к этой мечте, о радостях и сложностях, без которых ни один путь невозможен. А может быть, речь совсем не о курице.

В субботу, 31 января, во Дворце искусств Ленинградской области сыграют комедию «Ни дать, ни зять» режиссера Олега Акулича. В главных ролях актеры шоу «Уральские пельмени» и актеры театра и кино Роман Постовалов, Илана и Яна Крайнова, Сергей Холмогоров, Марина Гайзидорская и сам постановщик Олег Акулич. Создатели обещают смешную, насыщенную, веселую комедию, основанную на реальных событиях. По сюжету молодая пара, чтобы получить ипотеку, оформляет фиктивный развод, о котором незапланированно узнает теща. Этот эпизод становится ключевым в развитии отношений всей семьи. Как они изменятся — актеры расскажут на сцене Дворца искусств.

Вечер субботы, 31 января, будет полон событий. Любителей джазовой музыки приглашаем на квартет Олега и Натальи Бутман. Концерт яркой и харизматичной пары, звезд российского джаза пройдет в «Джаз-клубе Игоря Бутмана». Вместе артисты записали уже восемь сольных альбомов, четыре из которых с авторской музыкой. Имя Олега Бутмана включено в американскую «Энциклопедию Джаза» Джона Лиза, в «Энциклопедию Джаза» Айры Гитлера, а также Олег и Наталья включены в российскую энциклопедию джаза Владимира Фейертага. На концерте зрители смогут ближе познакомиться с творчеством музыкантов и проникнуться их энергией.

Провести вечер еще ярче можно в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке на Фонтанке: с 31 января на манеже гастроли «Королевского цирка» — совместного проекта продюсерского центра Заслуженного артиста РФ Гии Эрадзе и Российской государственной цирковой компании. Зрителей ждет увлекательное путешествие в мир красоты, роскоши и грации, отваги и ловкости, изысканного стиля и невероятных человеческих возможностей. Атмосферу будут создавать более сотни артистов, эксклюзивные декорации, авторская музыка и изысканные костюмы.

Если завершить неделю захочется на минорной ноте, то предлагаем сходить на спектакль «Без[ИДИОТ]а» (реж. Наталья Слащева) Социально-Художественного театра. В воскресенье, 1 февраля, еще одну версию романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» покажут на площадке «Узел». «Спектакль-конвульсия. Спектакль-судорога. О людях, у которых нет ничего, кроме друг друга. Спектакль о нас»,— завлекают авторы зрителей.

Подготовила Надежда Ярмула