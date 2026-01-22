ФНС пытается обанкротить двух топ-менеджеров курских застройщиков

УФНС России по Курской области подала два заявления о банкротстве в отношении руководителей строительных компаний региона. Ответчиком по одному иску выступает гендиректор ООО «Эра» Александр Курбатов, по другому — экс-владелец ликвидированной в 2022 году ООО СК «Мега-Строй» Евгений Воронин. Общая сумма заявленных требований превышает 105 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.

По иску о банкротстве к Александру Курбатову сумма требований составляет 58,8 млн руб., суть иска не раскрывается. По второму иску налоговой службы суд оставил заявление ФНС по делу Воронина без движения, установив нарушения процедуры подачи (заявитель не направил копию заявления и приложенных документов должнику, а также не внес на депозит арбитражного суда денежные средства). УФНС предложено устранить нарушения до 20 февраля. Другие подробности дела не раскрываются.

По данным Rusprofile, ООО «Эра» зарегистрировано в 2019 году в Курске. Основной вид деятельности — строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор — Александр Курбатов. Единственный владелец — Михаил Бороденко. Выручка в 2024 году составила 88,5 млн руб., чистая прибыль — 355 тыс. руб. Александр Курбатов также выступал учредителем ряда ликвидированных строительных компаний в Курской области — ООО «Нефтехимстрой-к», ООО «Компания "Промжилстрой-к"», ООО «Жилпромстрой-к», а также ряда компаний из других регионов — ставропольское ООО «Кавказстройинвест» и самарское ООО «СМС» (единственная действующая, кроме «Эры», господин Курбатов выступал владельцем с 2014 по 2016 годы). ООО СК «Мега-Строй» зарегистрировано в 2008 году в Курске, процесс ликвидации был запущен в 2016 году, компания была ликвидирована в 2017 году. Основной вид деятельности — подготовка строительной площадки. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — гендиректор Александр Курбатов. Господин Курбатов также являлся владельцем двух других ликвидированных компаний региона — ООО «Автоцентр "Черноземье"», ООО «Автоцентр "Южный"».

Ульяна Ларионова