КСП внепланово проверит Невское РЖА в связи с делом о хищениях

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга 26 января приступит к проверке СПб ГКУ «Жилищное агентство Невского района Санкт-Петербурга» (Невское РЖА.— "Ъ"). Мероприятие проводится в связи с уголовным делом о хищениях в учреждении, сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди целей проверки названы финансовые отношения между СПб ГКУ «Жилищное агентство Невского района Санкт-Петербурга» и фиктивно созданным ООО «ОП "Невский форт"» с точным определением суммы ущерба, квалификация действий ответственных лиц Невского РЖА по фиктивному трудоустройству сотрудников с точным определением суммы ущерба и проведение комплекса контрольно-ревизионных действий по установлению коррупционных рисков учреждения.

На деятельность Невского РЖА в 2024 году было направлено более 1 млрд 205 млн рублей, в 2025 году — более 1 млрд 414 млн рублей, отметили в ведомстве.

Осенью 2025 года Октябрьский райсуд заключил под стражу директора Невского РЖА Андрея Соколова и депутата МО «Оккервиль» и бенефициара ООО «ОП "Невский форт"» Дениса Маткаша по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст.159 УК РФ). По версии следствия, они, действуя совместно с неустановленными лицами, похитили 3,52 млн рублей, выделенных «Невскому форту» по контрактам с Невским РЖА для оказания услуг по круглосуточной охране дома на набережной реки Оккервиль.

Кроме того, в период с 1 января по 24 марта 2023 года Андрей Соколов вместе с начальниками участков №5 и 6 Невского РЖА похитили не менее 5 млн рублей, выделенных на выплаты зарплат фиктивно трудоустроенных дворников.

Артемий Чулков