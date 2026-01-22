Мадридский «Реал» обвиняют в экологическом преступлении

Суд предъявил мадридскому футбольному клубу «Реал» обвинение в «экологическом преступлении, связанном с шумовым загрязнением окружающей среды». Об этом сообщает издание El Confidencial, в распоряжении которого оказалась копия судебного постановления.

По информации источника, у суда есть доказательства, что на каждом из концертов, который проходил на домашнем стадионе команды Santiago Bernabeu, был превышен допустимый уровень шума. Теперь «Реалу» могут быть предъявлены обвинения.

С 2019 по 2024 год Santiago Bernabeu находился на реконструкции, которая обошлась клубу примерно в €1,7 млрд (с учетом процентных выплат по трем кредитам). Благодаря реновации, у «Реала» появилась возможность проводить на стадионе концерты и получать доход. Так, по соглашению клуба с американскими компаниями Sixth Street и Legends Hospitality, в 2024 году мадридцы получили €9,1 млн от концертов Тейлор Свифт.

После проведения концертов жители района Чамартин, где расположен Santiago Bernabeu, подали жалобу на клуб. После протестов граждан и штрафов со стороны городской мэрии «Реал» временно прекратил проведение такого рода мероприятий на стадионе.

