Полиция задержала более 80 мигрантов на хладокомбинате в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сотрудники полиции провели рейд на хладокомбинате на ул. Завокзальной, 13, в ходе которого задержали более 80 мигрантов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

В мероприятии участвовали сотрудники уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу совместно с Управлением по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области при содествии СОБР Росгвардии. В ходе рейда в арендованных помещениях было выявлено общежитие, где проживали граждане среднеазиатских республик, а также цех по переработке рыбы, где они работали.

Для проверки законности пребывания в России в управление по вопросам миграции доставили 81 иностранца. В отношении 47 человек, не имевших документов на пребывание, были составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ. Все они уже выдворены из страны. Еще 18 мигрантов были привлечены к ответственности по статье 18.10 КоАП РФ за работу без разрешений. Семь административных протоколов составлены за нарушение режима пребывания — проживание не по месту регистрации.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 322.1 УК РФ по факту организации незаконной миграции. Полиция устанавливает личности руководителей ООО, которые организовали привлечение нелегальных работников к труду на пищевом производстве.

В декабре силовики провели плановый рейд на рыночном комплексе «Таганский ряд» на ул.Технической, где проверили более 400 мигрантов. В результате 22 нелегалабыли выдворены из страны.

Полина Бабинцева