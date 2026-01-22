США впервые с 2019 года назначили посла в Венесуэле

Администрация президента США Дональда Трампа назначила на должность посла в Венесуэле Лауру Догу. Дипломатические связи между странами были разорваны в 2019 году, но после свержения Николаса Мадуро стороны пытаются наладить отношения, сообщил дипломатический источник AFP.

Фото: U.S. Embassy in Honduras Лаура Догу

Лаура Догу прежде возглавляла посольство США в Гондурасе и Никарагуа. В качестве дипломата она также работала в Мехико, Турции, Египте, Сальвадоре. Также она была советником по внешней политике начальника штаба армии США и замдиректора группы по освобождению заложников в ФБР.

После переизбрания Николаса Мадуро на второй срок в 2018 году США не признали его легитимность. Позднее они поддержали председателя парламента Хуана Гуайдо, объявившего себя временным главой государства в январе 2019 года. После этого дипотношения между странами были разорваны. Дипломатические вопросы, связанные с Венесуэлой, решались в специальном отделе при посольстве США в Колумбии.

3 января вооруженные силы США нанесли удары по Каракасу и похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Американские власти обвиняют их в наркотерроризме. Временным президентом Венесуэлы назначена Делси Родригес, которая занимала пост вице-президента.

Лусине Баласян