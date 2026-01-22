Джей Ди Вэнс заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

США добились «большого прогресса» в урегулировании конфликта на Украине, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс. Он добавил, что разрешение российско-украинского кризиса входит в интересы США. Так господин Вэнс ответил на просьбу журналиста прокомментировать информацию о трехсторонних консультациях России, Украины и США в ОАЭ 23 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент США Джей Ди Вэнс

«Я был разочарован в прошлом, когда думал, что мы близки к мирному соглашению. Так что я не буду предсказывать, что что-то произойдет в ближайшие две недели»,— сказал господин Вэнс во время выступления в Огайо (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

Джей Ди Вэнс назвал российско-украинский конфликт самым сложным для администрации США. «Из восьми войн, которые президент (США.— “Ъ”) разрешил, он думал, что эта (на Украине.— “Ъ”) будет самой легкой. Оказалось, что она самая сложная»,— сказал господин Вэнс.

Господин Вэнс пообещал, что США продолжат работать над урегулированием конфликта на Украине. «Но посмотрите, у вас тут двое людей, которые всерьез ненавидят друг друга. Мы хотим, чтобы между этими двумя странами была торговля. Мы хотим, чтобы Европа была меньше сосредоточена на войне и больше — на инвестициях в США»,— сказал он.

О том, что делегации России, Украины и США проведут первые трехсторонние консультации 23 и 24 января, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Российская сторона информацию не подтверждала. Сегодня ожидается визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.