Турпоток в Кабардино-Балкарию превысил 2 млн человек в 2025 году

Туристический поток в Кабардино-Балкарию по итогам 2025 года превысил 2 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Количество гостиниц и санаториев в регионе за прошлый год выросло до 627, общее число койко-мест превысило 22 тыс. В рамках программы поддержки модульных гостиниц господдержку получили семь проектов на 58 номеров. На эти цели выделили свыше 85 млн рублей субсидий.

Как отмечается в сообщении, особые планы связаны с курортом «Эльбрус», где намерены увеличить число мест размещения еще на 4,5 тыс. На территории горнолыжного курорта работают 29 резидентов, общий объем инвестиций составляет около 35 млрд руб.

Столица республики Нальчик в 2025 году город посетили 156,4 тыс. человек. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что благодаря строительству и реконструкции учреждений к 2030 году мощность санаторно-курортных комплексов увеличится почти до 10 тыс. мест.

Константин Соловьев