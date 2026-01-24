Сегодня исполняется 73 года альтисту и дирижеру, народному артисту СССР, Герою Труда РФ Юрию Башмету

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Башмет

Его поздравляет телеведущая Дарья Златопольская:

— Когда думаю, что делает человека солистом, я вспоминаю Вас, Юрий Абрамович. Вы сделали альт сольным. Солист не тот, кто берет чистые ноты и умеет соблазнять публику. Солист видит между строк (или линеек?) нотного текста секрет мироустройства. Жизнь несовершенна. Жизнь конечна. Но во все времена были художники, которые настаивали: «Но зато дуэт для скрипки и альта». Пока есть Вы, у нас будет это «зато». И когда Вы играете альтовую сонату Шостаковича (последнее им написанное), то из хаоса и абсурда проступает порядок. Красота мира, его смысл. Мы видим с ясностью истинную жизнь. И у нее нет конца.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»