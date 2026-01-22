«Дональд Трамп "подмял" под себя Давос»

«Совет мира» создан, вопрос Гренландии практически решен — таковы предварительные итоги Всемирного экономического форума в Давосе. Дональд Трамп обещал, что новая международная структура не заменит ООН. Также, судя по сообщениям из Швейцарии, самый большой в мире остров не перейдет под контроль США. Однако Америка сможет максимально расширить там военное присутствие. Информация еще нуждается в уточнении. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что нерешенной остается главная проблема так называемых горячих точек.

Наверное, все-таки Дональд Трамп добился своих целей. Может быть, не полностью, но большинство своих задач он решил. Президент США «подмял» под себя Всемирный экономический форум в Давосе. Экономика, бизнес, академические дискуссии остались где-то на задворках и не попали в поле зрения мировой прессы. Можно лишь понадеяться, что участникам удалось как следует отдохнуть и решить большинство вопросов в ходе неформального общения с коллегами. К слову, это всегда было целью подобных мероприятий. Дональд Трамп, как и планировал, учредил «Совет мира». На церемонии не было европейских представителей, за исключением Виктора Орбана, премьер-министра Болгарии Росена Желязкова, а также президента Косово Вьосы Османи.

Зато широко было представлено постсоветское пространство. Присутствовали Азербайджан, Армения, Казахстан и Узбекистан. Белоруссия в церемонии, похоже, никак не участвовала, хотя Александр Лукашенко согласился войти в «Совет мира». Есть некоторые основания предполагать, что те, кто на сегодня соглашение бойкотирует по разным причинам, все-таки могут в один прекрасный момент передумать в зависимости от ситуации. Что касается конкретики, «Совет мира» — это не новая ООН. Организации будут сотрудничать и не намерены враждовать. Джаред Кушнер представил участникам проект новой Газы, вместо которой будет город-сад — небоскребы, отели. Собственно, и все на этом.

Что касается Гренландии, как и предполагалось, это было больше шоу, чем реальная угроза войны Старого и Нового Света. И здесь можно сделать вывод, что каждый из участников этой драмы остался при своем. Дания, НАТО, ЕС и остальная Европа дружно показали, что не боятся Америки и готовы сказать решительное нет самому Дональду Трампу. Избиратель, наверное, может это все оценить.

Глава Белого дома получил возможность превратить самый большой в мире остров в непотопляемый авианосец армии США — так говорили в советские годы. Будет строить там свой «Золотой купол», а Европа еще и финансово поможет, возможно. Так что можно смело распрягать боевые собачьи упряжки. Между тем большое шоу с элементами драмы в Давосе это, конечно, хорошо. Однако главный вопрос, что дальше с горячими точками — Украиной, сектором Газа, Ираном — остается без ответа. Здесь присутствуют те же размытые формулировки о том, что президент Трамп прекратил то ли семь, то ли уже все десять войн.

Дмитрий Дризе