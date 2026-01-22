Константин Бронзит назвал чудом третью номинацию на «Оскар»

Российский художник-мультипликатор Константин Бронзит назвал чудом то, что его работа была в третий раз номинирована на премию «Оскар». Он добавил, что его шансы на победу «велики как никогда». В список номинантов на премию вошел мультфильм господина Бронзита «Три сестры».

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Константин Бронзит

«Я чувствую радость. Это чудо. Это третья моя номинация, и это невероятно. Стабильность — показатель класса»,— сказал господин Бронзит ТАСС.

Конкуренты «Трех сестер» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» — «Бабочка» Флоранс Мьель, «Вечнозеленый» Натана Энгельхардта и Джереми Спирса, «Девушка, которая плакала жемчугом» Мацека Щербовского и Криса Лависа, а также «Пенсионный план» Джона Келли. Константин Бронзит назвал главным конкурентом фильм «Бабочка». Церемония вручения наград состоится 15 марта.

В 2009 году на «Оскар» был номинирован мультфильм Константина Бронзита «Уборная история — любовная история», в 2016-м — «Мы не можем жить без космоса». Господин Бронзит входит в Американскую академию кинематографических искусств.