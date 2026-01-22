Подрядчика из Москвы подозревают в хищении 27 млн при ремонте тамбовской школы

По результатам прокурорской проверки Следственный отдел ОМВД России «Тамбовский» возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы) при капитальном ремонте здания школы в Тамбовском округе Тамбовской области. Об этом сообщили в надзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В результате проверки было установлено, что в 2024 году в рамках исполнения контракта на капремонт «Комсомольской средней общеобразовательной школы» должностное лицо подрядной организации похитило свыше 27 млн руб., в том числе с использованием фиктивных актов выполненных работ субподрядчика.

По данным портала госзакупок, контракт на капремонт школы в феврале 2024 года получило столичное ООО «УК "Жилтехник"». Компания обошла пятерых конкурентов, снизив начальную цену подряда со 101,9 млн руб. до 82,5 млн руб. Работы требовалось выполнить до мая 2025 года, однако уже в январе заказчик в лице администрации Тамбовского округа расторг контракт в одностороннем порядке. К тому моменту работы были выполнены на 41,3 млн руб., оплачено — 53 млн руб. В мае компания была включена в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

По данным Rusprofile.ru, ООО «УК "Жилтехник"» зарегистрировано в июне 2018 года в Москве для строительства автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 210,4 млн руб. Учредителем является Николай Гусев. В 2024 году компания выручила 240 млн руб., чистая прибыль составила 537 тыс. руб. В сентябре 2025-го определением Арбитражного суда города Москвы в отношении общества была введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим является Андрей Бекренев.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что московского подрядчика заподозрили в хищении аванса при ремонте лицея в Тамбове.

Кабира Гасанова, Алина Морозова