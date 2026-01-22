Объявлены номинанты на премию «Оскар» в 2026 году

Американская киноакадемия объявила список номинантов на 98-ю премию «Оскар» в 2026 году. Со сцены их объявили актеры Даниэль Брукс и Льюис Пуллман. Трансляцию вели на официальном YouTube-канале. Чаще всего в списке упоминался фильм «Грешники» Райана Куглера — 16 номинаций. На втором месте по упоминаниям — кинолента Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» (13).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mario Anzuoni / Reuters Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В номинации «Лучший фильм» представлены:

«Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона;

«Бугония» Йоргоса Лантимоса;

«Гамнет» Хлои Чжао;

«Грешники» Райана Куглера;

«Марти Великолепный» Джоша Сэфди;

«Секретный агент» Клебера Мендонсы Фильо;

«Сентиментальная ценность» Йоакима Триера;

«Сны поездов» Клинта Бентли;

«Франкенштейн» Гильермо дель Торо;

«F1» Джозефа Косински.

За звание лучшего актера борются Леонардо ДиКаприо («Битва за битвой»), Майкл Б. Джордан («Грешники»), Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»), Вагнер Моура («Секретный агент») и Итан Хоук («Голубая луна»). За лучшую мужскую роль второго плана соревнуются Бенисио дель Торо («Битва за битвой»), Шон Пенн («Битва за битвой»), Джейкоб Элорди («Франкенштейн»), Делрой Линдо («Грешники») и Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»).

В номинации «Лучшая женская роль» представлены Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»), Джесси Бакли («Гамнет»), Эмма Стоун («Бугония»), Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»), Кейт Хадсон («Песня звучит печально»). На звание лучшей актрисы второго плана претендуют Эль Фаннинг («Сентиментальная ценность»), Вунми Мосаку («Грешники»), Эми Мэдиган («Орудия»), Тейяна Тейлор («Битва за битвой») и Инга Ибсдоттер Лиллеос («Сентиментальная ценность»).

На победу в категории «Лучший режиссер» претендуют :

Пол Томас Андерсон;

Хлоя Чжао;

Джош Сэфди;

Йоаким Триер;

Райан Куглер.

Среди анимационных фильмов в список номинантов на «Оскар» вошли ленты «Арко», «Элио», «Кей-поп-охотницы на демонов», «Маленькая Амели» и «Зверополис 2». В списке номинантов категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» представлен мультфильм российского художника-мультипликатора Константина Бронзита «Три сестры». Церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 15 марта.