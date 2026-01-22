Взрослые дети остаются дома

В Испании стали взимать налоги со взрослых детей, которые живут со своими родителями. Согласно законодательству страны, использование недвижимости без уплаты аренды может считаться замаскированным пожертвованием. Поэтому фискальные власти вправе потребовать внести налог на наследство и дарение, пишет издание Mundo Deportivo. В то же время, по данным местных СМИ, около 80% испанцев живут с родителями вплоть до 30 лет. Причина — высокие ставки на рынке недвижимости и безработица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Susana Vera / Reuters Фото: Susana Vera / Reuters

У российской молодежи похожие проблемы, признает основатель инвестиционной компании Smarent Виктор Зубик. Но, по его словам, это вовсе не повод оставаться жить у родителей во взрослом возрасте: «В Испании приняли глупый и странный закон. Наверное, они посчитали количество тунеядцев, которые не хотят платить налоги и коммунальные платежи. Но это никак не повлияет на ситуацию, наоборот, в некоторых случаях ограничения заставляют человека бездействовать, и ситуация не изменится. Нужно ослабить рычаги, тогда начнет развиваться экономическая деятельность, и люди не будут стараться уйти в тень.

На мой взгляд, дети не должны жить в том же городе, в котором живут родители, даже если они только начинают учиться. Такой подход учит самостоятельности, быстрее приходит понимание, сколько стоит реальная жизнь. Рано или поздно придется осознать, что существуют коммунальные платежи, а помимо ипотеки есть еще очень много дополнительных затрат. Тогда, может быть, у человека появится мотивация что-то делать».

По данным «РБК Недвижимость», чтобы получить одобрение ипотеки в Москве надо зарабатывать 350 тыс. руб. в месяц. В регионах меньше, но общий показатель по стране — минимум 100 тыс. руб. В таких условиях жизнь с родителями — единственно верное решение, рассуждает блогер Дима Вайпер, который принципиально отказался переезжать в отдельную квартиру: «Если экономическая ситуация в семье позволяет, то ребенку можно купить или снять отдельное жилье. Но если средний доход каждого составляет около 70 тыс. руб., то смысла в этом нет. Зачем выплачивать ипотеку с огромными процентами или отдавать кому-то за аренду. Сейчас не самое лучшее время. Родители должны это понимать, и экономически здраво мыслить.

Почему взрослые дети остаются с родителями? Когда в семье налажен хороший контакт, то можно вечером поговорить или вместе что-то сделать. Одному бывает скучно. Я снимал квартиру, мне не понравилось — сидишь сам с собой, грустно. Если квартира большая, и у каждого есть личное пространство, то совместное проживание никак не мешает. Плюс с родителями удобнее жить и в бытовом плане — мама может что-то приготовить, папа — починить».

В 2018-м году в США родители через суд заставили своего 30-летнего безработного сына съехать из их дома. Они ссылались на то, что молодому человеку не нужен специальный уход или лечение, а, значит, оснований, чтобы жить с семьей, у него нет. В итоге Верховный суд штата Нью-Йорк обязал мужчину переехать.

Никита Путятин