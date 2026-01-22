Александр Краснов избран главой Чапаевска

Александр Краснов, занимающий пост врио главы Чапаевска, избран главой города. Об этом сообщили в пресс-службе Самарской губернской думы.

Решение было единогласно принято депутатами городской думы Чапаевска.

Чиновник с 2014 года работал заместителем главы города, с 2022 года — первого заместителя главы муниципалитета. В ноябре 2025 года он был назначен врио главы Чапаевска после отставки Александра Кузнецова, который в настоящее время занимает пост врио министра внутренней политики Самарской области.

Андрей Сазонов