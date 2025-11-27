Назначен временный глава Чапаевска

Пост временно исполняющего обязанности главы Чапаевска занял Александр Краснов. Распоряжение о кадровом назначении подписал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Документ опубликован на портале правовой информации.

С апреля 2022 года и до последнего времени мэром Чапаевска был Александр Кузнецов. Однако его полномочия были досрочно прекращены.

Отставку Александра Кузнецова приняли депутаты думы Чапаевска на прошлой неделе. В конце сентября стало известно о том, что чиновник будет назначен министром внутренней политики региона.

Георгий Портнов