Что содержится в клинических рекомендациях

Клинические рекомендации (КР) содержат алгоритмы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов. Они должны обновляться не реже чем один раз в три года.

С 2019 года начался поэтапный переход медицинских организаций к работе на основе рекомендаций. Как пояснял Минздрав, это должно гарантировать гражданам единые стандарты лечения во всех больницах и поликлиниках страны.

Планировалось, что с 1 января 2025 года все медучреждения и врачи будут обязаны использовать КР в своей работе. Но это требование вызвало критику части профессионального и экспертного сообщества: оно указывало, что его сложно выполнить в условиях реальной практики и нехватки финансирования. Также эксперты жаловались на отсутствие четкого юридического статуса КР. В итоге клинические рекомендации остались необязательными.