Сюрприз российского производства

Одной из неожиданностей пятого дня Открытого чемпионата Австралии стала победа, одержанная во втором круге Оксаной Селехметьевой над Паулой Бадосой. 23-летняя россиянка, занимающая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) лишь 101-е место и не выигравшая до этого года на мейджорах ни одного матча, в двух партиях справилась с прошлогодней полуфиналисткой мельбурнского турнира. Также прошли в третий круг два других российских игрока — Карен Хачанов и Анна Калинская.

Фото: Hollie Adams / Reuters Обыграв Паулу Бадосу, 101-я ракетка мира Оксана Селехметьева (на фото) оказалась одной из самых неожиданных участниц третьего круга Australian Open

Отличительной особенностью первых дней нынешнего Australian Open стало минимальное количество неожиданностей. Из двадцати игроков, получивших первые десять номеров посева в одиночных разрядах, до третьего круга не добрались лишь восьмой номер мужского мирового рейтинга канадец Феликс Оже-Альяссим, выбывший на самом старте, и замыкающая женскую топ-10 швейцарка Белинда Бенчич, которая 22 января неожиданно уступила поймавшей кураж чешке Николе Бартюньковой. Столь дружное успешное начало мейджора группой фаворитов не совсем типично. Например, в прошлом году в Мельбурне в 1/16 финала вышли лишь шесть из десяти первых ракеток турнира у мужчин и девять у женщин.

В такой ситуации повышенное внимание привлекает неудача практически любого мало-мальски известного игрока. И в пятый день турнира одним из подобных сюрпризов оказалось поражение испанки Паулы Бадосы, бывшей четвертой ракетки мира, которая сейчас находится в классификации WTA на 26-м месте, а год назад именно в Мельбурне показала свой лучший результат на турнирах Большого шлема, достигнув полуфинала.

Соперницей известной теннисистки, которой в последние годы часто мешают хронические травмы, была Оксана Селехметьева, ранее впервые преодолевшая первый круг мейджора. Тем не менее россиянке удалось взять верх — 6:4, 6:4.

Качество тенниса в этой встрече при всем желании нельзя назвать высоким. У россиянки на 16 активно выигранных очков пришлось 32 невынужденные ошибки, а показатели испанки — соответственно 17 и 36. Зато Селехметьевой удалось продемонстрировать характер и волю к победе. Значительно уступая сопернице в опыте, а также средней скорости первой подачи (154 км/ч против 172 км/ч), она удачнее разыгрывала ключевые очки и точнее провела как концовку первой партии, по ходу которой Бадоса сравняла счет, уступая — 0:4, так и заключительный гейм второго сета.

Дальше Селехметьевой, которая на раннем этапе карьеры в московской теннисной школе «Спартак» работала со знаменитым тренером Ларисой Преображенской и Евгенией Куликовской, а последние несколько лет большую часть времени проводит в Испании, предстоит еще более трудный матч с шестой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой. Тем не менее нынешний результат позволит российской левше подняться в мировом рейтинге со 101-го места в восьмой десяток, где она еще ни разу не бывала.

В целом четверг в Мельбурне прошел для российских игроков идеально. Утром одновременно с Селехметьевой в третий круг вышел Карен Хачанов, без проблем приблизительно за два часа разобравшийся с американцем Нишешем Басаваредди — 6:1, 6:4, 6:3. Следующим соперником россиянина, который в 1/8 финала выходит на действующего чемпиона Янника Синнера, будет итальянец Лучано Дардери. А чуть позже Анна Калинская переиграла австрийку Юлию Грабнер — 6:3, 6:3. Теперь на пути россиянки стоит бывшая первая ракетка мира Ига Швёнтек. Полька — очень грозная оппонентка, но у Калинской есть шанс. Во-первых, Australian Open для Швёнтек едва ли не самый проблемный турнир Большого шлема. Во-вторых, в одной из трех предыдущих очных встреч, полуфинале турнира в Дубае в феврале 2024 года, россиянка уже брала над ней верх.

Евгений Федяков