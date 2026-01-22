Этюды Шопена, «Последняя попытка» Задорнова и «Набукко» с Нетребко

С пятницы по воскресенье в Новороссийске и соседней Кабардинке можно культурно отдохнуть, посетив концерт классической музыки или спектакль по пьесе Михаила Задорнова, либо просто весело провести время, отправившись с друзьями в кино. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На какие концерты сходить

25 января в 17:00 в Новороссийском городском театре пройдет концерт «Вундеркинды XXI века», на котором выступят лауреаты всероссийских и международных конкурсов — 13-летний пианист Марк Гротте из Москвы и 15-летняя скрипачка Ева Плакун.

Ева Плакун поступила в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории в этом учебном году. До этого она жила в Крыму и с шести лет была солисткой Севастопольского симфонического оркестра. На сцену Городского театра Новороссийска она выйдет со скрипкой итальянского мастера Л. М. Парлато, полученной в качестве приза за победу на Международном телевизионном конкурсе «Щелкунчик».

Программа концерта, подготовленная юными дарованиями, не уступает по сложности выступлениям опытных артистов: Соната № 1 И. С. Баха для скрипки соло, написанная в сложный период жизни композитора; финал Сонаты № 17 для фортепиано Л. В. Бетховена, отражающий человеческую трагедию; прелюдия С. Рахманинова соль минор; этюды Ф. Шопена; венгерские рапсодии Ф. Листа; фантазия Ф. Ваксмана на темы из оперы Ж. Бизе «Кармен».

Это лишь часть произведений, которые будут исполнены в рамках концерта. Автор и ведущая концертов из цикла «Магия классической музыки» Людмила Савватеева расскажет о каждом из них.

Стоимость билетов — от 1550 руб. (6+)

Вверх

Какие спектакли посетить

24 и 25 января в 17:00 в Театре Старого Парка в Кабардинке покажут спектакль «Последняя попытка» по пьесе Михаила Задорнова. «Это не просто смешной спектакль. Это виртуозный диалог, где за каждым шутливым пасом скрываются настоящие чувства, а за попыткой “продать” мужа — отчаянная попытка спасти что-то очень важное: молодость, наивность и безумную влюбленность с одной стороны; опыт, усталость и горькую иронию — с другой. А посередине — мужчина… в кризисе среднего возраста. В искрометной комедии Задорнов вскрыл самые болезненные точки отношений: страх одиночества, жажду новизны и ценность пройденного вместе пути.

Это идеальный вечерний спектакль для тех, кто ценит умный театр, где смех идет рука об руку с легкой грустью. Вы будете смеяться и сопереживать каждому из героев», — говорится в аннотации.

Вверх

Что посмотреть в кино

В кинотеатрах «Монитор Красная площадь», «Монитор Goodzone», «Нептун» и «Мысфильм» (Мысхако) продолжается показ самых кассовых новогодних семейных фильмов — «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Буратино».

Стоимость билетов — от 300 руб. (6+)

Также во всех кинотеатрах все выходные будут показывать приключенческий экшен «Левша» с Юрием Колокольниковым, премьера которого состоялась 22 января.

Действие фильма разворачивается в России конца XIX века. «На фоне надвигающейся войны с Великобританией в императорском дворце находят загадочное устройство — механическую блоху. Расследовать происшествие поручают молодому офицеру Петру Огарёву, мечтающему заслужить доверие императора Александра III. В поисках истины он объединяется с Левшой — гениальным, но забытым мастером из Тулы. Вместе они погружаются в мир интриг и опасностей. Чтобы раскрыть заговор, героям предстоит бросить вызов системе, разгадать семейные тайны и сделать трудный выбор между долгом и чувством. На кону — безопасность страны и их собственные судьбы», — сказано в описании фильма.

Стоимость билетов — от 300 руб. (12+)

24 января в кинозале «Мысфильм» (Мысхако) покажут ультрасовременный фильм-спектакль «TheatreHD: Арена ди Верона. Набукко» со звездой мировой оперы родом из Краснодара Анной Нетребко.

Картина рассказывает о падении Иерусалима и пленении евреев вавилонским царем Навуходоносором.

Зрителей ждут световые эффекты, самая современная сценическая техника, «пасхалки» для поклонников «далеких-далеких галактик» вкупе с шармом классической оперы. Футуристическая постановка Стефано Поды стала хитом фестиваля на Арене ди Верона-2025.

В своей интерпретации режиссер убирает исторический контекст и переносит действие оперы из конкретной эпохи в вечное настоящее, создавая универсальную притчу.

Режиссерская идея воплощается в визуальном аспекте спектакля: космические костюмы, пластическая драматургия с замысловатыми балетными и фехтовальными номерами. Две массивные металлические конструкции, символизирующие враждующие стороны, придают постановке вневременной смысл.

В партии Абигайль, дочери Набукко, одной из наиболее требовательных партий для сопрано в вердиевском репертуаре, — Анна Нетребко. В роли вавилонского царя — знаменитый монгольский баритон Амартувшин Энхбатын.

Стоимость билетов — 650 руб. (12+)

Вверх