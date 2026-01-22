В Екатеринбурге на месте военной казармы открыли апарт-отель

В Кировском районе Екатеринбурга на улице Комвузовской, 21в открыли апарт-отель «Фридом», сообщили в мэрии. В церемонии открытия принял участие заместитель главы города Дмитрий Ноженко.

Отель разместился на месте бывшей военной казармы. Здание прошло полную реставрацию, включая замену инженерных систем и внутренних перекрытий.

В новом апарт-отеле 136 номеров различных категорий — от стандартных до семейных двухкомнатных апартаментов. Все номера оснащены кухнями, современной мебелью и техникой. Инфраструктура включает в себя фитнес-зону, коворкинг, конференц-зал, студию звукозаписи и охраняемую парковку.

По словам Дмитрия Ноженко, только за прошлый год Екатеринбург посетили 2 миллиона 300 тысяч человек. Это на 20% больше, чем в 2024 году. Всего туристы потратили на свое пребывание в мегаполисе 23 миллиарда руб.

По данным мэрии, в настоящий момент в Екатеринбурге работает 140 гостиниц и мини-отелей на 7 тысяч 623 номера, способных разместить около 11 тысяч 400 гостей. Среди них — отели трех международных гостиничных операторов: Hyatt, Novotel, Ramada. Кроме того, для гостей города доступны 58 хостелов на 2 тысячи 915 мест (668 номеров).

Ранее «Ъ-Урал» писал, что на озере Балтым создадут круглогодичный термальный комплекс с апарт-отелем в неорусском стиле. Инвестиции в термальный комплекс составят более 1 млрд руб.

Полина Бабинцева