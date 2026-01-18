На озере Балтым создадут круглогодичный термальный комплекс за 1 млрд руб.

На озере Балтым создадут круглогодичный термальный комплекс с апарт-отелем в неорусском стиле, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Построить его планируют к 2028 году.

Инвестиции в термальный комплекс составят более 1 млрд руб., он сможет принять до 400 человек. В апарт-отеле «Балтымские термы» создадут 80 номеров.

«При строительстве будут использованы характерные для промышленного Урала элементы, а треугольные фронтоны и самовары дадут новое прочтение "неорусскому стилю"»,— указано в сообщении. В комплексе появится малахитовый хаммам и медная баня.

Анна Капустина