Российские производители алкоголя прогнозируют рост экспорта до 15%

Российские производители алкоголя ожидают роста поставок за рубеж в 2026 году. Об этом сообщили “Ъ” в компаниях Stellar Group и Ladoga, отмечая восстановление после обвала экспорта в 2022 году. По оценке Stellar Group рост в среднем будет на 10–15%.

В Stellar Group прогнозируют увеличение отгрузок, а в Ladoga сообщили, что в 2025 году экспорт водки вырос на 24% в натуральном выражении. После закрытия рынков ЕС основные поставки приходятся на страны СНГ, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

«Сокращение потребления спиртного в России также стимулирует производителей развивать экспортное направление», — отмечает директор по внешнеэкономической деятельности «Татспиртпрома» Шамиль Камаев. По данным ЕГАИС, экспорт водки в 2025 году вырос на 4%, до 2,6 млн дал. Среди ключевых сложностей эксперты называют долгую логистику, укрепление рубля и конкуренцию с местными производителями.

Подронее об этом — в материале «Ъ» «Экспорт поплыл».