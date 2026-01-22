Экспорт поплыл

По итогам этого года российские производители алкоголя прогнозируют рост поставок за границу в среднем на 10–15%. После закрытия европейских рынков в 2022 году многие производители переключились на азиатские, африканские и латиноамериканские рынки. Впрочем, восстановление экспорта за счет этих регионов осложнено длинным логистическим плечом, крепким рублем и серьезной конкуренцией с мировыми лидерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В 2026 году ожидается рост экспорта российского алкоголя примерно на 10–15% год к году, прогнозируют в Stellar Group (развивает бренды Old Barrel, Steersman, «Веда»). В группе Ladoga («Царская», «Крутояр») ожидают увеличения отгрузок на экспорт как минимум на уровне прошлого года. В компании сообщили “Ъ”, что в 2025 году она увеличила поставки водки за рубеж в натуральном выражении на 24% год к году.

Экспорт алкогольной продукции обвалился в 2022 году из-за закрытия рынка Евросоюза для производителей из РФ после начала российско-украинского вооруженного конфликта. Так, по данным ЕГАИС, только поставки водки в тот год упали почти вдвое: с 6,14 млн декалитров (дал) в 2021 году до 3,32 млн дал в 2022 году и 2,1 млн дал в 2023 году.

Хотя до восстановления экспортного потенциала еще далеко, в последние два года наблюдается медленный рост поставок российской алкогольной продукции за рубеж, говорит коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов.

Причем в первую очередь отгрузки растут за счет азиатских рынков. По словам директора по экспорту Ladoga Руслана Григорьева, поставки компании на экспорт увеличиваются в основном за счет роста продаж в страны СНГ. В Московской алкогольной компании (МАК; Nerpa, «Побеda») отмечают рост экспорта водочных брендов по итогу прошлого года на 59%. В основном спрос вырос за счет стран СНГ и Ближнего Востока, добавляют в МАК.

Директор по внешнеэкономической деятельности «Татспиртпрома» (Graf Ledoff, Tundra, «Ханская») Шамиль Камаев отмечает, что крупнейшим рынком сбыта российской алкогольной продукции является Казахстан и Узбекистан. По его словам, перспективными рынками остаются Китай, Индия, страны Южной Америки. Александр Гревцов среди новых потенциальных рынков для сбыта российского алкоголя выделяет Эфиопию, ЮАР, Бразилию, Аргентину и Мексику. По его словам, с представителями указанных стран они уже обсуждают возможные контракты и поставки.

По данным из ЕГАИС, в 2025 году российские производители алкоголя отправили на экспорт водки на 4% больше год к году, до 2,6 млн дал. Всего в прошлом году в России алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков и пр.) было произведено 178,25 млн дал, что на 5,3% меньше год к году, следует из подсчетов Росалкогольтабакконтроля. Водки разлили на 4,2% меньше, около 79,32 млн дал.

Шамиль Камаев считает, что экспортный потенциал российской водки остается на высоком уровне. При этом международным потребителем российская водка часто воспринимается как эталонный продукт в своей категории. Сокращение потребления спиртного в России также стимулирует производителей развивать экспортное направление, добавляет он. Одним из трендов потребления водки на международных рынках, говорят в МАК, является рост популярности потребления алкоголя в коктейлях.

Среди ключевых сложностей наращивания экспорта Руслан Григорьев называет долгую и сложную логистику по ряду направлений: например, грузы в Латинскую Америку и Африку могут идти до трех и более месяцев. Также сдерживающими факторами являются укрепление курса рубля и сложная конкуренция с восточноевропейскими и местными производителями, добавляет эксперт.

Александр Гревцов считает, что сейчас идет только первая волна восстановления российского экспорта алкоголя. Но полное восстановление возможно только после отмены санкций со стороны ЕС, отмечает он. При этом многие российские производители перенесли часть своего производства на зарубежные площадки для обеспечения продукцией в том числе и европейских рынков, заключают в МАК.

Владимир Комаров