Курс «Реала» оказался самым высоким

Суммарные доходы 20 наиболее успешных в коммерческом отношении клубов—гигантов европейского футбола в прошлом сезоне по сравнению с предыдущим выросли на 11%, достигнув €12,4 млрд. Это следует из ежегодного рейтинга Deloitte Money League. Верхнюю строчку в нем удержал мадридский «Реал», единственный, кому покорилась отметка в €1 млрд. Рост поступлений создатели классификации связывают в том числе как с более эффективным использованием некоторых привычных инструментов, таких как инфраструктура, так и с уплотнением календаря за счет реформы еврокубков и проведения летом 2025 года клубного чемпионата мира в расширенном формате.

Компания Deloitte опубликовала свой ежегодный рейтинг Money League, ранжирующий клубы по полученным доходам за предыдущий, в данном случае — начавшийся летом 2024 года и финишировавший летом 2025-го, сезон. Верхнюю строчку в нем в третий раз подряд занял мадридский «Реал». Его совокупные доходы за отчетный период составили €1,161 млрд, и он снова оказался единственным клубом, которому удалось преодолеть миллиардную отметку (см. картинку).

Относительным сюрпризом можно считать появление на второй позиции другого испанского гранда — находившейся на стыке прошлого и нынешнего десятилетий в остром финансовом кризисе «Барселоны». Она скакнула на нее с шестой позиции в 2025 году, опередив сразу несколько могучих конкурентов — «Баварию», «Манчестер Сити» и даже ПСЖ, который победил в последнем розыгрыше Лиги чемпионов, а затем добрался до финала клубного мирового первенства. Среди падений выделяются английские. «Манчестер Сити», переживший внезапный, но уже, кажется, почти сошедший на нет кризис спортивный, рухнул со второго места на шестое, а «Манчестер Юнайтед», кризис которого длится уже дольше десяти лет и не собирается заканчиваться,— с четвертого на восьмое, притом что когда-то эта команда постоянно располагалась либо на верхушке Money League, либо вплотную к ней.

Самая интересная часть доклада описывает общие тенденции внутри двадцатки. Главная из них — традиционная и заключается в неуклонном росте поступлений. Суммарные доходы, которые сгенерировали сливки футбольной элиты,— €12,4 млрд. Это на 11% больше, чем было год назад. Рост показали все три ключевые составляющие. К ним относятся доходы от телетрансляций, доходы matchday (то есть те, что связаны непосредственно с проведением матчей, прежде всего реализацией билетов), а также коммерческие доходы.

Поступления от продажи медиаправ по-прежнему являются составляющей, как ее называет Deloitte, «фундаментальной»: им принадлежит 38-процентная доля. Но авторы рейтинга предпочли акцентировать внимание на повышении темпов роста доходов matchday и коммерческих доходов, отметив, что ведущие клубы все более эффективно применяют некоторые как «классические», так и относительно свежие инструменты. Например, речь идет о продаже «персональных» кресел на стадионах и об использовании клубной инфраструктуры. В отчете Deloitte говорится, например, о «диверсификации» «сопутствующих» собственно футболу мероприятий, охватывающих как дни матчей, так и свободные от них. К ним, скажем, относится открытие на аренах или прилегающей территории ресторанов и отелей.

Что касается телетрансляций, то авторы рейтинга фактически подтвердили давно признанный экспертами факт: их рынок практически исчерпал свой потенциал. А десятипроцентный рост составляющей в минувшем сезоне, по оценкам Deloitte, был «экстенсивным». Возник он из-за уплотнения календаря за счет реформы еврокубков плюс в первую очередь проведения летом 2025 года клубного чемпионата мира в расширенном формате. В нем участвовали 32 команды, на которые был выделен призовой фонд в $1 млрд, наполненный во многом телевизионными деньгами. Из этих команд десять — фигуранты нынешней Money League. Их телевизионные поступления выросли по сравнению с позапрошлым сезоном аж на 17%.

При этом создатели классификации посчитали нужным вслед за сотрудниками некоторых организаций, таких как Международная ассоциация профессиональных футболистов, которых доходы и так фантастически богатых клубов волнуют куда меньше перегруженности спортсменов и потери ими формы, указать на то обстоятельство, что при формировании календаря все-таки следует «соблюдать баланс» между соревновательной нагрузкой и выгодами, из нее вытекающими, и здоровьем игроков, а также интересами болельщиков. Кажется, и в Deloitte уже поняли, что баланс чересчур явно смещается в сторону поиска финансовой выгоды.

Алексей Доспехов