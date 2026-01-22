Суд отложил взыскание 720 млн рублей с генподрядчика космодрома «Восточный»

Арбитражный суд Татарстана отложил до 24 февраля рассмотрение заявления УФНС о выдаче исполнительного листа на взыскание долга с ПСО «Казань» и поручителей по мировому соглашению. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал» из зала суда.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Суд отложил взыскание 720 млн рублей с ПСО «Казань»

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Представитель налоговой службы сообщила, что накануне заседания должник погасил 16 млн руб. С учетом этого платежа задолженность составляет 720,7 млн руб. После предыдущего заседания в декабре 2025 года компания провела пять платежей.

Представитель ПСО «Казань» попросил отложить разбирательство для дальнейшего погашения долга. Он пояснил, что на объектах компании сданы восемь из десяти этапов строительства и компания планирует погашать задолженность, в том числе и за счет средств от заказчика.

УФНС по Татарстану требует солидарно взыскать долг ПСО «Казань» с поручителей по мировому соглашению — АО «Кварт», ЗАО «Ариада» и лично Равиля Зиганшина. Мировое соглашение на сумму более 2,5 млрд руб. было заключено в марте 2025 года. Тем не менее компания нарушает график платежей: на декабрьском заседании представитель УФНС заявляла о просрочке более трех месяцев.

ПСО «Казань» — один из крупнейших застройщиков Татарстана. Компания строила объекты к Универсиаде-2013, стадионы к ЧМ-2018 в Саранске и Самаре, город Иннополис. Сейчас организация выступает генподрядчиком второй очереди космодрома Восточный. Руководит компанией бывший депутат Госсовета республики Равиль Зиганшин.

В ноябре 2025 года Дальневосточная энергетическая компания ограничила подачу электроэнергии на объекты ПСО «Казань» на космодроме из-за долга в 51 млн руб. Помимо налоговой, к застройщику предъявляют претензии ОЭЗ «Иннополис» на 1,9 млрд руб. и предприятие Роскосмоса АО «ЦЭНКИ» — суд уже взыскал с компании 36,1 млн руб. В июле 2025 года СК прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов после погашения задолженности в 6,1 млрд руб.

Анар Зейналов