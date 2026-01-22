«Автодор-Тамбов» не добился отмены внесения в реестр недобросовестных поставщиков

Арбитражный суд Тамбовской области отказал местному ООО «Автодор-Тамбов» в отмене решения регионального УФАС о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщили в антимонопольном ведомстве.

Согласно порталу госзакупок, в декабре 2022 года управление градостроительства и архитектуры Тамбовской области заключило с «Автодор-Тамбов» контракт на строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры земельных участков для льготников. Компания получила его за 244,7 млн руб. при начальной цене 263,1 млн руб.

В июне 2025 года заказчик обратился в УФАС по региону с просьбой включить информацию о компании в реестр недобросовестных поставщиков — в связи с односторонним отказом управления от исполнения контракта. Уточнялось, что подрядчик не выполнил работы в соответствии с проектной документацией и условиями контракта, что повлекло за собой невозможность ввода объекта в эксплуатацию в установленные сроки. Кроме того, часть работ не представлялась к освидетельствованию, из-за чего принять эти объемы оказалось невозможным.

По информации портала госзакупок, работы были выполнены на 7,5 млн руб., при этом подрядчику оплатили 203,1 млн руб. Поставщику назначены четыре неустойки на 102 млн руб. в сумме, ни одна из них не оплачена.

В антимонопольном ведомстве согласились с доводами тамбовских властей. При рассмотрении жалобы «Автодор-Тамбов» арбитраж согласился с УФАС в том, что компания недобросовестно исполняла обязательства по контракту. Также суд установил, что ведомство соблюдало требования законодательства, включая общество в реестр. Подрядчик попал в него в июне 2025 года, срок исключения — июнь 2027-го.

В октябре 2025 года тамбовский арбитраж признал «Автодор-Тамбов» банкротом по иску местного ООО «Сервисагро». Конкурсное производство в компании продлится как минимум до 26 марта 2026 года.

В процессе банкротства находится и единственный владелец «Автодор-Тамбов» Анатолий Струков по иску «Промсвязьбанка». В середине июня 2025 года в отношении должника ввели процедуру реализации имущества.

Алина Морозова