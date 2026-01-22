Трамп: «Золотой купол» частично будет размещен в Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что разрабатываемая страной система противоракетной обороны нового поколения «Золотой купол» будет частично располагаться в Гренландии. По его словам, это обеспечит безопасность острова.

Дональд Трамп

Фото: Denis Balibouse / Reuters Дональд Трамп

Фото: Denis Balibouse / Reuters

«’’Золотой Купол" будет в Гренландии. Его часть. Это очень важно, ведь все пролетает над Гренландией. Если плохие ребята запускают что-то, оно летит над Гренландией»,— сказал Дональд Трамп в интервью Fox Business.

Президент США добавил, что при обсуждении Гренландии речь идет о «полном доступе» Соединенных Штатов к этой территории. «Пока все еще обсуждаются детали, но в целом речь идет о полном доступе. Нет конца, нет временных ограничений»,— пояснил Дональд Трамп.

22 января Дональд Трамп на переговорах с генсеком НАТО Марком Рютте договорился о некоем плане по Гренландии, детали которого публично не разглашались. По данным Axios, предполагается, что США смогут строить военные базы на острове и создавать «оборонительные зоны» со статусом экстерриториальных — то есть принадлежащих Соединенным Штатам. При этом Дания сохраняет свой суверенитет на этой территории. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что у генсека НАТО нет полномочий для ведения переговоров от лица страны.

Лусине Баласян