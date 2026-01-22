Премьер Дании: у Рютте нет мандата на переговоры от лица страны

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что генсекратерь НАТО Марк Рютте не обладает мандатом для ведения переговоров от лица датских властей. Так она прокомментировала итоги его беседы с президентом США Дональдом Трампом о судьбе Гренландии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Дании Метте Фредериксен (слева)

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters Премьер-министр Дании Метте Фредериксен (слева)

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

«Поэтому все вопросы, касающиеся нашего суверенитета и будущего Гренландии, мы обсудим в другом месте»,— заявила Метте Фредериксен журналистам (цитата по TV2). «Наши ''красные линии'' остаются неизменными с самого начала и останутся таковыми в будущем: мы, конечно же, не отказываемся от суверенитета. И будущее Гренландии должно определяться самой Гренландией, а Гренландия является частью Дании»,— добавила датский премьер.

22 января Дональд Трамп сообщил, что провел «продуктивную встречу» с Марком Рютте. По ее итогам президент США передумал вводить дополнительные пошлины против восьми европейских стран, которые противостояли его планам по присоединению Гренландии. Подробности публично не разглашались.

По данным Axios, на встрече обсуждался план, согласно которому США смогут строить военные базы на острове и создавать «оборонительные зоны». При этом Дания сохраняет свой суверенитет на этой территории. Источники сообщали, что по сути речь идет об обновлении Соглашения об обороне Гренландии для расширения полномочий Штатов. The Telegraph узнала, что эти базы получат экстерриториальный статус, то есть будут считаться территорией США.

Лусине Баласян