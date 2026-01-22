Число пострадавших из-за ДТП в Приморье увеличилось до девяти

Число пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузовика в Приморье увеличилось до девяти, сообщила администрация Хасанского округа в Telegram-канале.

По данным ведомства, в автобусе находились 14 российских туристов и пять граждан КНР. В результате происшествия погибли три гражданина России — две женщины и водитель автобуса. Девять человек получили травмы разной степени тяжести, двое из них находятся в реанимации.

По информации администрации Хасанского округа, прицеп грузовика, следовавшего в сторону границы с Китаем, занесло на повороте. После этого большегруз столкнулся с пассажирским автобусом, который следовал из КНР.

По данным прокуратуры Приморского края, из-за ДТП повреждены пять автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники полиции и прокуратуры.