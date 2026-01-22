В столкновении автобуса из КНР и грузовика в Приморье погибли трое россиян

В результате столкновения пассажирского автобуса и грузового автомобиля на 56-м км автомобильной дороги краевого значения Раздольное—Хасан погибли трое российских граждан, сообщила администрация Хасанского округа Приморья. Жертвами ДТП стали водитель автобуса и две пассажирки.

Еще девять человек получили травмы различной степени тяжести. Пятеро из них доставлены в Хасанскую центральную районную больницу. «Трое находятся в сознании, двое — в реанимации»,— говорится в сообщении. Национальная принадлежность пострадавших не уточняется.

Всего в автобусе, по последним данным, находились 14 российских туристов и 5 граждан КНР.

По информации администрации Хасанского округа, прицеп длинномера, за рулем которого был китайский водитель, следовавший в сторону границы с КНР, занесло на повороте, что привело к столкновению с пассажирским автобусом, возвращавшимся из Китая.

Следственными органами СКР по Приморскому краю по факту ДТП с пассажирским автобусом возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

«На место происшествия незамедлительно выехали следователи и следователи-криминалисты следственного управления. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— сообщило следствие.

